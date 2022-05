Genova, Terrile nominato Ad delle Riparazioni navali. Malumore nel centrosinistra

di Matteo Angeli

La scelta ha già provocato più di un mal di pancia in seno alla coalizione di centrosinistra e nei prossimi giorni sono annunciati colpi di scena

Alessandro Terrile è il nuovo amministratore delegato delle Riparazioni navali, Ente Bacini. L'ex segrratio provinciale del Pd e capogruppo del partito nel consiglio comunale uscente prende il posto di Gianluigi Miazza.

Terrile a questo punto dovrà decidere se abbandonare l'idea di tornare a Tursi nella prossima legislatura anche perchè il suo ruolo potrebbe diventare incompatibile.

La nomina di Terrile non è passata inosservata nel mondo portuale. In molti l'hanno letta come un ritono forte del Pd sulle banchine. Di sicuro si tratta di un ente pubblico il cui azionista di maggioranza è l'Authority portuale di Genova e Savona.

Questa scelta ha già provocato più di un mal di pancia in seno alla coalizione di centronistra e nei prossimi giorni sono annunciati colpi di scena.