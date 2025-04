Euroflora 2025, fine settimana da primato. Ministro Santanché: "Genova la cornice ideale"

Afflusso da primato per il fine settimana di Euroflora 2025. Agli ingressi del Waterfront si sono accodati moltissimi visitatori, interessati ad ammirare le bellezze della rassegna.



Interviene sul punto anche il ministro del Turismo Daniela Santanché: "Si tratta di un evento che rappresenta un momento di straordinaria importanza per l'Italia, celebrando l'eccellenza del Made in Italy nel settore florovivaistico e la bellezza senza tempo della nostra Nazione. La splendida Genova è la cornice ideale per ospitare una manifestazione di portata internazionale come questa, destinata ad attrarre 250.000 visitatori da tutta Italia, dalle regioni limitrofe di Francia e Svizzera, e ben 60 buyer internazionali, grazie al prezioso supporto di Agenzia ICE''.

"Questo settore, pilastro fondamentale dell'economia verde italiana, genera oltre 3 miliardi di euro di valore e contribuisce per il 4,7% alla produzione agricola nazionale - prosegue Santanché -. L'impegno verso la sostenibilità, con l'adozione delle Linee Guida per eventi ad alto impatto ambientale, sottolinea la responsabilità e la resilienza del nostro settore, che si posiziona come seconda potenza europea e terza a livello mondiale per l'export, con un incremento di 1,2 miliardi di euro nelle esportazioni e una bilancia commerciale attiva di 315 milioni di euro (dati ISTAT 2023). Le Regioni italiane, dal Nord al Sud, dimostrano un'eccellenza produttiva in termini di innovazione e qualità. Euroflora 2025 - conclude la Santanché - è un evento che unisce, che celebra la bellezza, la creatività e l'impegno delle nostre comunità".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.