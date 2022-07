di Christian Torri

E' successo in via Campodonico

Questa mattina in via Campodonico a Genova, un uomo di 75 anni è stato fatto cadere a terra da dei cinghiali. L'anziano è stato portato in codice giallo a Villa Scassi.

Non è la prima volta che accade questo fatto, pochi giorni fa una donna è stata aggredita da un ungulato mentre si trovava in spiaggia a Vernazzola.