Genova, cinghiale aggredisce donna in spiaggia a Vernazzola: "Mi ha morso, tutti sono scappati"

di Redazione

La malcapitata è stata avvicinata dal cinghiale che, attratto dalla borsa con all'interno alcuni panini, le ha afferrato il braccio nel tentativo di sottrargliela

Grande spavento per una donna genovese, aggredita in serata da un cinghiale mentre si trovava sulla spiaggia di Vernazzola. La malcapitata è stata avvicinata dal cinghiale che, attratto dalla borsa con all'interno alcuni panini, le ha afferrato il braccio nel tentativo di sottrargliela.

La donna ha riportato lievi feriti al braccio, procurate dal morso, ma soprattutto una grande paura. Sul posto sono arrivati i militi del 118 che l'hanno accompagnata in ospedale per la medicazione, a Vernazzola sono arrivate anche le forze dell'ordine ma l'ungulato aveva già lasciato la spiaggia.

"Si è avvicinato e mi ha morso il braccio, io ho provato a chiedere aiuto ma tutti si sono allontanati speventati da questo cinghiale di media-grande taglia, che però non aveva prole al seguito", ha scritto sui propri social la donna. Non è la prima volta che i cinghiali scorrazzano sulle spiagge genovesi, qualche giorno fa lo stesso episodio era avvenuto su quella di Sturla, senza però conseguenze per le persone presenti.