Genova, cinghiali di corsa sulla scalinata Filippo Guerrieri: al pedone non resta che scappare

di Edoardo Cozza

In piena città, tra via Nizza e via Trento, una decina di esemplari risalgono i gradini: un passante costretto ad affrettare il passo per evitare l'incontro

Giovedì 23 Giugno 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn