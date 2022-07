Genova, Bucci: "Via i cinghiali dalla città, rimetterli nel loro habitat"

di Edoardo Cozza

Il sindaco sull'emergenza ungulati: "Va risolta e su questo serve essere tutti d'accordo, dagli animalisti ai cittadini. Le soluzioni possono essere tante"

"Soluzioni per il problema cinghiali ce ne sono tante, ma bisogna essere tutti d'accordo, dagli animalisti ai cittadini: certamente è un'emergenza che dobbiamo risolvere. Portarli via dalla città è rimetterli nel loro habitat dovrebbe essere la cosa giusta". A dirlo il sindaco di Genova Marco Bucci a margine dell'arrivo del sommergibile Nazario Sauro al Galata.

"A me non interessa l'abbattimento, mi interessa che i cinghiali vengano posizionati fuori dalla città - ha spiegato -. Poi sono i veterinari che dovranno decidere in che modalità. Non è possibile avere i cinghiali in città e non sono solo io a dirlo: chiedete a qualunque cittadino se è favorevole alla presenza dei cinghiali nelle nostre strade".