Genova, centrodestra unito. Altro summit senza Toti

di Redazione

Piena sintonia sul sostegno al sindaco Marco Bucci a Genova e su un candidato comune a Chiavari e Spezia

Centrodestra. Ancora un vertice. Ancora con un grane assente: Giovanni Toti. Oggi i coordinatori regionali dei partiti della coalizione di centrodestra Edoardo Rixi (Lega), Matteo Rosso (Fratelli d’Italia), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Andrea Costa (Noi con l’Italia), si sono incontrati per analizzare la situazione politica sul percorso verso le elezioni amministrative di primavera a Genova, La Spezia e Chiavari.

Tutti, in maniera concorde, hanno valutato il miglior approccio comune all’appuntamento elettorale. Piena sintonia sul sostegno al sindaco Marco Bucci a Genova, piena sintonia su un candidato comune a Chiavari mentre per La Spezia è stato già fissato per venerdì 18 febbraio un incontro tra i coordinatori regionali e i responsabili locali delle forze politiche del centrodestra.