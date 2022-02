Centrodestra, Toti: "Importante allargare il perimetro della coalizione"

di Marco Innocenti

"Dobbiamo coinvolgere energie nuove al governo delle nostre regioni e città. Non si può far finta che la politica sia la stessa di 5 anni fa"

Mentre proseguono le scintille nel centrodestra fra Toti e la Lega di Matteo Salvini, il governatore della Liguria è tornato a parlare della possibilità di allargare verso il centro il perimetro della coalizione. "Non butteremo via niente delle esperienze passate - ha detto Toti - ma credo che allargare il perimetro della nostra coalizione, coinvolgere energie nuove al governo delle nostre Regioni, delle nostre città e del Paese, costruire finalmente un'architettura politica che prenda atto dei cambiamenti che sono avvenuti in questo quadriennio di legislatura sia qualcosa di importante. Vediamo dove andremo ma sicuramente non possiamo continuare a far finta che la politica sia quella di cinque, sei, sette anni fa".