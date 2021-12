Genova, centro bloccato per il corteo dei sindacati

di Matteo Angeli

Circa 500 lavoratori stanno raggiungendo la sede del consiglio regionale per chiedere risposte dal Governo su pensioni, fisco, sviluppo sociale e lavoro

Un corteo di lavoratori sta attraversando il centro di Genova. Si tratta della mobilitazione generale organizzata da Cgil, Cisl e Uil per chiedere risposte su pensioni, fisco, lavoro e sviluppo sociale. I lavoratori, circa 500 in piazza, stanno raggiungendo la sede del consiglio regionale per chiedere su queste parole d'ordine risposte dal Governo che sta lavorando alla bozza di bilancio.

La mobilitazione rientra in un percorso di assemblee sul posto di lavoro che ha portato a una piattaforma su questi temi.

Il corteo si sta muovendo verso il Consiglio Regionale per ribadire all’assemblea legislativa della Liguria che la bozza di legge di bilancio non dà risposte sufficienti al contrasto alle diseguaglianze sociali, economiche e geografiche del Paese. Una delegazione di Cgil Cisl Uil Liguria chiederà, quindi, un incontro con il presidente Toti e con i Capogruppo in Regione affinché ogni rappresentante possa ascoltare le istanze del sindacato confederale e farsi carico delle richieste da rendere alle forze politiche che in Parlamento potranno davvero cambiare la Legge di Bilancio. Per le stesse ragioni è stato chiesto un incontro anche con i parlamentari liguri.