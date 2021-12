Genova, in centro carabinieri e protezione civile controllano che le mascherine vengano indossate

di Matteo Angeli

Soprattutto nelle vie del centro molti volontari informano i cittadini della nuova ordinanza. Previste multe molto salate

Primo sabato con obbligo di mascherine all'aperto per le vie del centro di Genova e nei principali luoghi di affollamento. Una normativa che è entrata in vigore dal pomeriggio di ieriì per contrastare ulteriormente la pandemia.

Per le vie del centro le forze dell'ordine ma anche i volontari della proteazione civile che distribuiscono volantini dove è ben chiara la nuova ordinanza. Per oggi poche multe, un po' di tolleranza. Ma di sicuro le infrazioni saranno punite molto severamente. I trasgressori rischiano mule da 400 a 1000 euro.