Genova, obbligo di mascherine all'aperto. I cittadini: "Siamo favorevoli"

di Alessandro Gardella

Il parere dei genovesi per le vie del centro è unanime: "Tutto quello che può servire a farci uscire da questa pandemia è ben accetto". Multe salate per i trasgressori

Prima mattinata con obbligo di mascherine all'aperto per le vie del centro di Genova e nei principali luoghi di affollamento. Una normativa che è entrata in vigore dal pomeriggio di venerdì per contrastare ulteriormente la pandemia. Unanime il parere favorevole dei cittadini genovesi, interrogati per le strade di Via XX Settembre, su queste reintroduzione: "Non è un grande sacrificio - sostiene una signora - e poi tutto ciò che può farci uscire da questa pandemia è ben accetto".

C'è chi invoca anche un inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta questa norma, con l'intervento delle forze dell'ordine e di multe più salate nei confronti dei trasgressori. I genovesi si ritengono anche soddisfatti del comportamento del resto dei cittadini in queste prime ore: "La maggior parte delle persone sta osservando con attenzione questa norma".