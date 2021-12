Diga di Genova, Bellanova:"Sarà pronta nel 2026"

di Redazione

"La nuova diga del porto di Genova sarà pronta nel 2026, ci credo e lavoro per questo, non è un mistero per nessuno che da un po' di tempo stiamo lavorando seguendo passo dopo passo tutte le questioni, così come abbiamo fatto per il Terzo Valico. Così credo che dobbiamo fare per tutte le grandi opere". E' l'impegno preso dalla viceministra alle Infrastrutture Teresa Bellanova a Genova durante un convegno organizzato dalla Uil Liguria.

"Il cronoprogramma del Terzo Valico sarà rispettato? assolutamente sì - assicura Bellanova - Stiamo lavorando costantemente con il commissario e con le imprese, dobbiamo trovare una soluzione ad alcune criticità come i costi attuali dei materiali che incidono su quanto previsto nei progetti fatti anni fa ed è un tema di cui dobbiamo farci carico se vogliamo rispettare i cronoprogrammi e il lavoro".