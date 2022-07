Genova, caldo da impazzire: oggi bollino arancione

di Redazione

Anche nei prossimi giorni ci sarà da soffrire con afa, umidità e temperature altissime

Per la prima volta, in questa estate 2022, il Ministero della Salute ha innalzato, a Genova il livello di attenzione nel bollettino delle ondate di calore: oggi bollino arancione. Un livello che mette in allerta in particolare chi ha problematiche di salutema anche anziani e bambini.

L'anticiclone africano che sta interessando buona parte dell'Europa durerà ancora e così anche nei prossimi giorni ci sarà da soffrire con afa, umidità e temperature altissime.

LE PREVISIONI ARPAL

Condizioni anticicloniche garantiscono alla Liguria tempo stabile e soleggiato, accompagnato da un ulteriore aumento delle temperature e calo dell'umidità, legato alla presenza di venti di favonio. Temperature: in aumento. Venti: settentrionali fino a moderati, locali brezze. Mare: poco mosso. Umidità: su valori bassi. Segnalazioni di Protezione Civile: disagio per caldo anche moderato.