Genova, Bucci: "Investiti 69 milioni sul dissesto idrogeologico, la vecchia giunta 29"

di Alessandro Bacci

Il sindaco: "I numeri parlano chiaro. Abbiamo fatto tre volte ciò che hanno fatto loro, ed è un bene perché Genova deve migliorare"

Pioggia di critiche nei confronti del Comune di Genova dopo gli allagamenti della giornata di sabato a causa delle forti piogge. Un fenomeno che ha portato oltre 29 mm di acqua in 15 minuti, numeri difficili da fronteggiare in così breve tempo. il sindaco Marco Bucci ha risposto alle critiche a margine di una conferenza stampa: "Ho letto che il consigliere Crivello ha detto che avevano investito tanti soldi. La giunta precedente aveva investito 29 milioni per la protezione del dissesto idregeologico noi ne abbiamo investito già 69, quindi mi ha dato un bell'assist. Abbiamo fatto tre volte ciò che hanno fatto loro, ed è un bene perché Genova deve migliorare, ogni giunta deve fare tre volte tanto meglio di quelal di prima. Abbiamo 150 milioni per tutti i rivi di Sestri Ponente che servono per il nuovo cantiere. Stiamo lavorando tanto, Arpal ha parlato stamattina di una bomba d'acqua da 29 ml in 15 minuti, queste cose scatenano problemi dei rivi piccoli e non nei grossi. Certamente uno è esondato ed è un problema che risolveremo, se facciamo la gara a chi ha investito di più...I numeri parlano molto chiaro”.