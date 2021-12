Diluvio su Genova e disagi: Teglia allagata, frana a Sant'Eusebio

di Alessandro Bacci

Situazioni critiche in tutta la Valpolcevera ma allagamenti si registrano anche in centro e nelle vie dello shopping

Bastano pochi minuti di pioggia intensa e a Genova per creare forti disagi. Via Teglia dopo le 14 risulta completamente allagata con le macchine in difficoltà nell'attraversare la strada. Il presidente di Municipio Federico Romeo ha segnalato situazioni critiche anche in via Rivarolo, via Teglia, via Pisoni, via Brin, via Vezzani, via Zella, via Carnia e piazza Pallavicini. Sempre in Valpolcevera allagato anche il sottopasso di Brin.

La forte pioggia ha colto impreparati anche i genovesi nelle vie dello shopping. Un fiume d'acqua ha attraversato via San Vincenzo e anche via XX Settembre era invasa dall'acqua. Fortunatamente intorno alle 14.30 il diluvio ha attenuato la sua furia e la situazione è subito migliorata.

Via Valtrebbia a San'Eusebio è stata chiusa a causa di una frana. La potenza dell'acqua ha fatto crollare la terra che ha invaso pericolosamente la carreggiata.

Situazione critica anche in via Lodi in Valbisagno dove l'acqua ha le sembianze di un vero e proprio fiume in piena. (Foto sopra)

Arpal ha emanato un'allerta gialla per temporali dalle 18 di oggi sabato 13 novembre fino alle 15 di domani, domenica 14 novembre.

LE PREVISIONI PER OGGI, SABATO 13 NOVEMBRE: Passaggio perturbato con un aumento dell'instabilità su tutta la regione con piogge diffuse e temporali. Dal tardo pomeriggio alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa su AD.

LE PREVISIONI PER DOMANI, DOMENICA 14 NOVEMBRE: Ancora condizioni di instabilità con piogge diffuse e temporali. Cumulate elevate su C, significative su ABDE e intensità moderate su BCE. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE, bassa su AD. Da sera rinforzo della ventilazione fino a forte, settentrionale su AB, meridionale su C.