Genova, il sindaco Bucci: "Il tunnel sotto il porto sarà pronto nel 2027"

di Redazione

"Non avremo più bisogno della Sopraelevata, vogliamo abbatterla nel tratto davanti ai palazzi: quello da Principe a Caricamento"

Il sindaco di Genova Marco Bucci durante il suo tradizionale appuntamento con "Colazione con il sindaco" ha svelato una data importante: quella di fine lavori del tunnel sotto il porto.

"Il progetto è partito - ha detto Bucci - Non avremo più bisogno della Sopraelevata, vogliamo abbatterla nel tratto davanti ai palazzi: quello da Principe a Caricamento e lasciarla dal mercato del pesce al Waterfront di levante e lasciarla solo per bici, passeggiate. Però bisogna fare prima il tunnel che prevediamo essere pronto nel 2027. Per quanto riguarda il Waterfront di Levante siamo in linea. L'unico intoppo è quello levare macchie di gasolio, le abbiamo asciugate e messe a posto posto. Si prevede l'arrivo dell'acqua dei canali a fine aprile, mentre il Palasport sarà pronto al massimo a febbraio 2023. Quindi per Salone natutico sarà tutto pronto, fatta eccezione per le case ovviamente. sarà una cosa fantastica"

La ciclabile. "Avremo una clclabile incredibile da Sturla, passando per Boccadasse e Porto Antico che arriverà alla Lanterna, msarà davvero uno spettacolo".