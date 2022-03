Bucci a Telenord: "A Genova tante aziende fanno grandi cose, aiutiamole"

di Redazione

Bucci è intervenuto alla presentazione della nuova trasmissione di Telenord "Economix": "Una bella idea, giusto dare risalto alle cose che funzionano"

Il sindaco di Genova Marco Bucci è intervenuto alla presentazione della nuova trasmissione di Telenord "Economix" che partirà sabato prossimo alle 20.30.

"Una bella idea perchè è una trasmissione che privilegia le buone cose, le cose belle che avvengono sul nostro territorio -ha detto il primo cittadino -. Voglio dire che è bello essere insieme a parlare delle cose uniche hanno una ricaduta sulle persone che vivono in questa regione e che fanno volano. In questo periodo arriveranno tanti soldi dal Pnrr , ecco dovremo essere bravi a spenderli bene per il futuro delle prossime generazioni. Noi che facciamo politica dobbiamo avere visione".