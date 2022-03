Toti a Telenord: "La Liguria avrà un ruolo trainante dell'economia del Paese"

di Redazione

Il presidente della Regione è intervenuto alla presentazione della nuova trasmissione Economix dedicata alle realtà di eccellenza della nostra regione

Alla presentazione di Economix, la nuova trasmissione di Telenord dedicata all'economia della Liguria, è intervenuto anche il presidente regionale Giovanni Toti che ha manifestato la propria soddisfazione per questa iniziativa editoriale. "E' significativo che venga presentata a 24 ore dalla fine dell'emergenza Covid. Per la verità la nostra regione non si è mai fermata. In questo periodo difficile si è rimboccata le maniche per fare sistema. La situazione economica globale presenta dei cigni bianchi e dei cigni neri, come si suol dire. Ma una cosa è sicura, la Liguria sarà al centro dell'attenzione nei prossimi anni, ritagliandosi un ruolo trainante per il nord del Paese e quindi per tutta l'Italia. Siamo partiti a rilento, abbiamo recuperato, ed ora ci sono quattro e cinque opere di portata epocale. Opere del livello della Diga di De Ferrari, o dell'ospedale Galliera, di quelle che valgono per una generazione. Dobbiamo sapere cogliere le opportunità che i grandi investimenti produrranno per creare occupazione, per favorire l'ingresso al mondo del lavoro dei nostri giovani. Questa trasmissione può contribuire ad elininare un nostro cigno nero: da un lato la disoccupazione, dall'altro spesso le aziende fanno fatica a trovare personale":