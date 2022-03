Nasce Economix, la nuova trasmissione di Telenord dedicata al territorio e alle sue aziende

di Redazione

Ogni sabato sera alle 20.30 racconteremo le eccellenze del nostro territorio in maniera chiara e semplice

E' stato presentato questa mattina nella sede di Telenord "Economix", la nuova trasmissione della nostra emittente sui temi dell'economia. A far gli onori di casa il direttore Giampiero Timossi. "Il nostro obiettivo è quello di parlare di economia in maniera chiara. E lo facciamo in un momento particolare, in cui dopo anni difficili la nostra realtà economica è in ripresa".

Economix sarà una produzione in Telenord in collaborazione con l'agenzia Bam. Del progetto fanno parte anche Confidustria, Federmanager e Aidp (Associazione Italiana direttori del personale"

Il presidente regionale Giovanni Toti ha manifestato la propria soddisfazione per questa iniziativa editoriale. "E' significativo che venga presentata a 24 ore dalla fine dell'emergenza Covid. Per la verità la nostra regione non si è mai fermata. In questo periodo difficile si è rimboccata le maniche per fare sistema. Questa trasmissione può contribuire ad elininare un nostro cigno nero: da un lato la disoccupazione, dall'altro spesso le aziende fanno fatica a trovare personale".

Il sindaco Marco Bucci è stato molto esplicito. "Faccio i miei complimenti a chi ha ideato questa iniziativa. Una trasmissione che invece di fake news, che troppo spesso circolano, ha in mente le good news. Le cose che accadono sul territorio e, quel che ancora più bello, le cose utili, i progetti che pensano al futuro".

E' poi stata la volta di Massimiliano Monti, editore di Telenord, che ha ringraziato i partner in questa iniziativa ed ha ricordato. "Abbiamo pensato con loro a questo progetto come un modo per "difendere" il brand di Genova. Il nostro pensiero è rivolto ai giovani, che devono trovare un luogo per esprimersi, per conoscere le opportunità di lavoro che questa città può garanrtire".

Il microfono è quindi passato Paolo Macrì, di Bam Communication. "Abbiamo aderito volentieri a questa idea che ci consente di raccontare professionalità importanti, non conosciute. Sì, l'obiettivo è quello di dare good news che possano consentire ai giovani di restare a Genova, e nel contempo credo che questa trasmissione possa colmare un vuoto":

E' toccato quinda i Paolo Chilauri di Federmanager. "Anche noi abbiamo sposato il progetto da subito, ci crediamo. Credo che ci sia bisogno di comunicare la bellezza del nostro territori, di Genova e della Liguria, e di contribuire al suo sviluppo. I nostri manager contribuiranno con le loro analisi, le loro idee, le loro iniziative. Le statistiche dicono che le aziende fanno grande fatica a reclutare importanti professionalità. Vogliamo contribuire a risolvere questo problema".

Parole eloquenti anche da Stefano Ferraro, vice-presidente Aidsp. "La nascita di questa trasmissione è sicuramente una buona notizia. Perchè parlerà di lavoro, di opportunità non solo per le persone ma anche per quelle aziende che cercano addetti e non li trovano. Può essere un punto di incontro. Con il presupposto necessario della voglia di lavorare".