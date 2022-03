Diga foranea, Bucci: "Andiamo avanti, se ci saranno intoppi li supereremo come sempre"

di Edoardo Cozza

Il sindaco soddisfatto del via libera arrivato dalla commissione Via-Vas del ministero della transizione ecologica, passaggio importante per l'avvio dell'opera

Buone nuove per la diga foranea di Genova: è arrivato il parere favorevole della commissione Via-Vas del Ministero della transizione ecologica con largo anticipo: ben 15 giorni prima dei termini previsti. Questo grazie all'inserimento della diga nella lista delle dieci opere che hanno potuto usufruire di una speciale procedura, come previsto dal decreto semplificazioni. Ora restano pochi passaggi: il decreto ministeriale che arriverà a breve, il bando per la realizzazione dell'opera ma l'iter è ormai in dirittura d'arrivo ed entro pochi mesi i lavori potrebbero effettivamente iniziare. Una notizia che potrebbe velocizzare le pratiche, in attesa del prossimo decreto ministeriale e dei bandi per l'esecuzione, che il sindaco Marco Bucci commenta così: "Sarebbe bello poter dire che non ci saranno più intoppi, noi andiamo avanti e se ci saranno altre difficoltà da superare lo faremo lavorando come sempre".