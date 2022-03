Genova, Bucci al nuovo point della Lega: "Qui mi sento a casa"

di Redazione

In vico Chiuso Paggi vicino a piazza Cavour. Presente il capogruppo alla Camera del Carroccio Riccardo Molinari

In vista delle prossime elezioni amministrative la Lega ha inaugurato oggi il nuovo point nel centro storico di Genova e precisamente in vico Chiuso Paggi vicino a piazza Cavour. Oltre al segretario Edoardo Rixi presente il capogruppo alla Camera del Carroccio Riccardo Molinari e il sindaco di Genova Bucci.

"Qualche tempo fa durante una cena elettorale di Rixi dissi che con quelli della Lega mi sentivo a casa. E' vero mi sento a casa" ha detto il primo cittadino. Che ha detto ancora: "Quattro partiti e tre liste civiche con Toti oppure cinque partiti e due liste civiche, noi avremo una lista civica che non porterà il mio nome almeno per adesso come accordo, si chiamerà 'Genova Domani' e sarà una lista aperta chi vuole partecipare senza alcun nome, neanche quello del sindaco come condizionamento. Quando lavoriamo per la città i marciapiedi non sono né di destra né di sinistra".