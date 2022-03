Salvini: "Rixi e Bruzzone assolti dopo anni di fango. Basta con questo tritacarne. Cambieremo la giustizia"

di Redazione

Il leader della Lega ha espresso la sua gioia dopo la sentenza della Corte di Cassazione sulle presunte "spese pazze"

"Dopo dieci anni di fango e attacchi violentissimi, Edoardo Rixi e Francesco Bruzzone sono stati assolti definitivamente dalle accuse per le cosiddette 'spese pazze' in Regione Liguria. Sono felicissimo per loro! Meglio tardi che mai, ma un Paese civile non può tollerare un simile tritacarne. Anche per questo cambieremo la giustizia". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini dopo la sentenza della Corte di Cassazione.