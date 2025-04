Da bandiere di Genoa e Samp a candidati alle elezioni, Eranio e Pellegrini in campo per Piciocchi

Un derby rossoblucerchiato nella politica genovese: lo ha organizzato la lista Vince Genova, a supporto di Pietro Piciocchi sindaco, che schiera per le amministrative di maggio due pesi massimi del calcio cittadino e italiano, Stefano Eranio e Luca Pellegrini.

Le dichiarazioni - Soddisfatto per l'opportunità Stefano Eranio: "La mia candidatura avrà certamente il significato, tra le altre cose, di spingere Genova nella sfida per ospitare i campionati europei 2032". Eranio è attualmente commentatore al Derby del Lunedì di Telenord, un ruolo che a malincuore dovrà mettere in standby fino alle elezioni: proprio in una puntata del Derby Eranio aveva difeso il progetto dello Skymetro: "Io sono nato a Molassana, per andarmi ad allenare da ragazzino dovevo prendere 2 autobus, ci fosse stato lo Skymetro ai miei tempi ci avrei impiegato 5 minuti". "Al di là del fatto che le mie idee politiche combaciano con quelle di Pietro Piciocchi - dice Pellegrini a Telenord - interpreto la mia candidatura come un modo per restituire qualcosa a una città che mi ha dato molto. A Genova ho maturato molte esperienze - continua - sia da calciatore che da imprenditore, sono molto contento quindi di mettermi al servizio del candidato sindaco Pietro Piciocchi".

Stefano Eranio - Gloria rossoblù, nato a Genova il 29 dicembre 1966, è un ex centrocampista e oggi nostro commentatore televisivo. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, ha esordito in prima squadra nel 1984. Eranio ha giocato con il grifone fino al 1992, totalizzando 213 presenze e segnando 13 gol. Durante il suo periodo con i rossoblù, ha contribuito alla promozione in Serie A nel 1989 e ha aiutato la squadra a raggiungere le semifinali della Coppa UEFA nella stagione 1991-1992. Dopo questa importante esperienza la sua carriera è proseguita al Milan: con i rossoneri ha vinto tre scudetti (1992-1993, 1993-1994, 1995-1996), tre Supercoppe italiane e una Champions League nel 1993-1994. Ha concluso la sua carriera da giocatore con esperienze al Derby County in Inghilterra e alla Pro Sesto.

Luca Pellegrini - Soprannominato 'Pelè' dai suoi compagni di squadra per le straordinarie doti tecniche, Pellegrini è nato a Varese il 24 marzo 1963. Ha iniziato la sua carriera professionistica nella squadra della sua città, dove ha giocato dal 1978 al 1980. In quell'anno si è trasferito alla Sampdoria, diventando una figura chiave del club per undici stagioni. Durante il suo periodo con i blucerchiati, Pellegrini ha collezionato 275 presenze in Serie A, ne è diventato il capitano e ha contribuito significativamente ai successi della squadra, tra cui la vittoria dello scudetto nella stagione 1990-1991, tre Coppe Italia vinte nel 1985, 1988 e 1989 e a Coppa delle Coppe nel 1990.

