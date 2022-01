Genova, alla Fiera il nuovo centro tamponi in auto e moto

di Redazione

Un super drive through per i test in auto e in moto sarà allestito a breve nella zona della Foce, a Genova.

Il nuovo hub riuscirà ad effettuare circa mille tamponi al giorno. "Stiamo progettando questa apertura entro la fine del mese - spiega a Telenord Lorenzo Sanpietro direttore sociosanitario di Asl3 - il Luna Park sta per essere smantellato e quindi appena finiranno altri lavgori nella zona saremo pronti. Abbiamo attivato oggi un altro punto in Valbisagno nella sede del Distretto 12 alla Doria, un altro a Quarto dove avvengono più di 600 tamponi al giorno. E poi ci sono tutte le farmacie, insomma stiamo mettendo in campo un vero esercito per ridurre i tempi di attesa e i disagi dei cittadini".

E poi una previsione per il futuro. "E' verosimile che alla fine di questo inverno possiamo essere in una situazione molto migliore rispetto a quella che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni".