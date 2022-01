Covid in Liguria, 37mila tamponi e boom di nuovi casi: sono 9.267

di Marco Innocenti

Calano gli ospedalizzati e restano stabili le terapie intensive. Ancora nove morti: 5 uomini e 4 donne di età compresa fra i 73 e i 98 anni

Sono 9.267 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 14.793 tamponi molecolari effettuai nelle ultime 24 ore, a cui vanno aggiunti 32.203 tamponi antigenici rapidi. Numeri che portano il tasso di positività nella nostra regione al 19,72%. I 9.267 nuovi casi, 2.047 sono residenti a Imperia, 1.400 a Savona, 4.573 a Genova (3.800 in Asl 3 e 773 in Asl 4), 1.194 alla Spezia e i restanti 53 fuori regione. Numeri che portano il totale dei positivi nella nostra regione a 44.219.

Scende però il numero degli ospedalizzati, in calo di 11 unità rispetto a ieri. Oggi sono 729, con 43 ricoverati in terapia intensiva, del tutto stabili quindi rispetto a ieri. Nove purtroppo i morti: si tratta di 5 uomini e 4 donne, di età compresa fra i 73 e i 98 anni.