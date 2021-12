Covid, la Asl 2: "Non venite in anticipo per i tamponi, altrimenti si creano code"

di Edoardo Cozza

L'appello dell'azienda sanitaria dopo le attese di circa tre ore nei giorni scorsi nei centri di Albenga e Quiliano create da chi arrivava fuori orario

La Asl 2 di Savona ha diramato nelle ultime ore un appello alla cittadinanza per tentare di scongiurare code e assembramenti nelle sedi in cui vengono effettuati i tamponi.

"Si raccomanda - recita la nota - agli utenti che devono sottoporsi a tampone presso i drive through di Quiliano loc. Pilalunga e Albenga c/o stadio Riva di attenersi agli orari fissati in sede di prenotazione, e - con particolare riferimento alla sede di Pilalunga - di non presentarsi in anticipo, per favorire lo svolgimento ordinato dei test e quindi usufruire del minor tempo di attesa possibile".

Nei giorni scorsi infatti in entrambi i centri (i casi più eclatanti ad Albenga il 6 dicembre, a Quiliano il 10 e il 27 dicembre) si sono registrate lunghe code, con attese anche fino a tre ore, dovute proprio alla quantità di persone che arrivava prima dell'orario previsto.