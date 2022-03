Genova, all'ospedale San Martino il concerto "La Forza delle Donne"

di Anna Li Vigni

Evento musicale dedicato a tutto il personale sanitario: in particolare alle donne che lavorano negli ospedali

Musica che cura, Musica che accompagna, un concerto di musica classica all’ospedale San Martino di

Genova.

L'atrio del Policlinico, in Largo Rosanna Benzi, diventa palcoscenico dell'orchestra d'archi genovese, un ensemble musicale composto da 15 elementi, una solista e il direttore d’orchestra Massimo Vivaldi.

“La musica ha un grande potere terapeutico: agendo sullo spirito e sulla psicologia del paziente, agevola il lavoro di medici e farmaci, accelerando spesso il processo di guarigione o comunque alleviando le sofferenze dei pazienti", afferma Donatella Ferraris, presidentessa dell’ensemble d’archi.

Da sempre la musica ha accompagnato i momenti più importanti dei singoli e delle comunità. In questa

particolare occasione, L’Accademia del Chiostro propone una serie di brani musicali volti a favorire il percorso

terapeutico che molte donne sono costrette a intraprendere. La musica non può sostituirsi alla medicina, ma

può renderla più efficace, attraverso una predisposizione dell’anima che affronta il percorso terapeutico con

maggiore fiducia e serenità.

"La caratteristica della nostra orchestra è l’unione di giovani talenti emergenti e

artisti che vantano nel loro curriculum esperienze di altissimo livello in contesti nazionali e internazionali.

L’affiatamento è straordinario e deriva da una collaborazione pluridecennale. Questo concerto, vuole rendere omaggio alle donne: in particolare alle donne che sono state fonte d’ispirazione per importantissimi compositori di tutte le epoche", conclude Donatella Ferraris.