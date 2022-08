Genova, aggredisce uomo con una mannaia: arrestato

di Redazione

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 43enne per lesioni personali aggravate denunciandolo altresì per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante il loro ordinario servizio di controllo del territorio, i poliziotti di una volante, transitando in Via Gramsci, hanno sentito delle urla riconducibili ad una lite tra più persone.

Scesi dall’auto, si sono avvicinati al luogo interessato e hanno visto due soggetti che litigavano. Uno di loro aveva una vistosa ferita ad un braccio e l’altro brandiva una mannaia da macellaio. Alla vista dei poliziotti quest’ultimo è scappato ma è stato prontamente raggiunto dagli agenti che lo hanno disarmato trovandolo in possesso anche di un paio di forbici che sono state sequestrate insieme alla mannaia.

La vittima, che era in compagnia della fidanzata e di una sua amica, è stata avvicinata dall’aggressore che, senza motivo, ha iniziato ad inveire contro di lui apostrofandolo con diversi epiteti e durante la discussione che ne è scaturita ha sfilato dalla borsa una mannaia ferendolo ad un braccio. Per fortuna l’intervento tempestivo della Polizia ha evitato danni più seri, infatti la vittima è stata soccorsa e accompagnata in ospedale dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 7 giorni per ferita da taglio.

Vista la condotta posta in essere con l’utilizzo di un’arma di grosse dimensioni, la pericolosità sociale desunta dai suoi numerosi precedenti, il 43enne è stato arrestato in flagranza di reato e condotto al carcere di Marassi.