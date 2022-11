Genova, a Bolzaneto il nuovo mercato florovivaistico. Il vicesindaco Piciocchi: "Sede avanguardistica"

Un nuovo fiore all'occhiello per la Val Polcevera. Operativo da questa mattina il nuovo mercato florovivaistico di Bolzaneto: sono iniziate infatti le operazioni di vendita dei grossisti ai commercianti al dettaglio nella nuovissima struttura di via Sardorella, di proprietà di Spim Genova spa, alla presenza anche del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi e dell’assessore al commercio Paola Bordilli.

L’edificio, costruito da zero, è una struttura innovativa e sostenibile nella zona adiacente al Centro agroalimentare, anch’esso di proprietà di Spim: un immobile modulare di circa 2mila metri quadrati, interamente prefabbricato in legno e acciaio e rivestito esternamente con sistemi molto performanti dal punto di vista energetico. L’interno è costituito da un ambiente unico suddiviso in aree funzionali, con il prospetto principale che è stato pensato per l’accoglienza e il carico delle merci con i mezzi pesanti (la cosiddetta load area), mentre i mezzi di limitate dimensioni possono agevolmente effettuare le operazioni di manovra lungo i fianchi dell’edificio negli spazi sottostanti le pensiline appositamente realizzate. All’esterno si stanno perfezionando inoltre ancora alcuni lavori di sistemazione delle aree, ma le attività di vendita sono già iniziate a pieno regime. Il mercato è gestito da SGM (Società Gestione Mercato), la società mista pubblico-privata che governa già il Centro Agroalimentare e Logistico.

Il vicesindaco Piciocchi ha così commentato: «Abbiamo centrato l’obiettivo di dare agli operatori di questo importante settore dell’economia ligure una sede all’avanguardia per lo svolgimento delle loro attività. Stiamo lavorando con operatori e aziende per alcuni ritocchi finali di assestamento dell'area». L'assessore ai lavori pubblici ha ricordato come il nuovo mercato abbia caratteristiche strutturali e logistiche che lo rendono funzionale e armonico con il territorio, e ha ringraziato per il raggiungimento di questo risultato gli uffici del Comune, Spim Genova, SGM, le associazioni di categoria, la Camera di Commercio.

L'assessore al commercio Paola Bordilli ha ricordato come oggi sia una importante giornata per il comparto florovivaistico di Genova, con la struttura che è fonte di un intenso lavoro richiesto dal Settore Commercio e condiviso con diverse strutture comunali (dai lavori pubblici al patrimonio) e con Spim. "Abbiamo svolto poi in questi anni un serio e proficuo lavoro di confronto con le Associazioni di Categoria, in particolar modo Confcommercio e Coldiretti, con Camera di Commercio e con SGM che in questi ultimi mesi ha gestito al meglio tutti i rapporti con gli operatori interessati dal trasferimento."

Bordilli ha quindi a tutti loro, interni ed esterni all'amministrazione, rivolto il suo più sentito ringraziamento per la serietà, professionalità e passione con cui hanno affrontato questo importante compito, e si è dichiarato orgogliosa per aver restituito dignità e benessere lavorativo non solo ai grossisti che ogni giorno operano lì, ma anche ai dettaglianti e a tutti coloro che si recheranno nel nuovo mercato. Secondo l'assessore Genova è un punto di riferimento per il settore florovivaistico non solo nazionale ma anche internazionale, e quindi avere una struttura di vendita moderna è importante non solo dal punto di vista commerciale ma anche per quanto riguarda la valorizzazione del territorio.