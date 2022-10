Genova, pedoni investiti a Bolzaneto e Sestri Ponente: ricoverati in ospedale

Ancora incidenti nella prima mattinata a Genova, in due zone differenti della città e di diversa gravità. Situazione sicuramente più critica a Bolzaneto, dove intorno alle 7:30, un ragazzo di 20 anni è stato investito da un'automobile in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia ed è rimasto gravemente ferito. Intervenuti immediatamente sul posto il personale del 118 (con l'automedica Golf 2) e l'ambulanza della Croce Bianca Valsecca. Il giovane è stato intubato e portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Le condizioni sono gravi, e per capirne di più sulla dinamica dell'incidente, oltre che per i rilievi, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.

Meno complessa la situazione a Sestri Ponente, dove, un uomo di circa 60 anni, è stato agganciato e trascinato da un tir in via Merano. Il pedone, per cause ancora ignote alla polizia locale, è pericolosamente rimasto attaccato all'autoarticolato per alcuni metri, ma fortunatamente non è finito sotto le ruote ed è poi caduto al suolo riportando soltanto diverse contusioni, a causa delle quali, dopo il soccorso del dottore dell'automedica, l'ambulanza inviata dal 118 lo ha condotto in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.