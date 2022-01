Genova, 86 famiglie senza acqua. Iren: "Disponibili a fare il possibile"

di Matteo Angeli

"In questo momento di difficoltà legata alla pandemia ci sono persone che faticano a pagare le bollette, ma siamo aperti a qualunque soluzione"

Amara sorpresa per gli abitanti di alcuni civici nel quartiere di San Teodoro, a Genova. Nei civici 4a e 4b di via Alizeri e di quelli dei numeri 7 e 9 di via Digione ci sono condomini morosi che non pagano l'amministrazione da tempo e così Iren, nonostante avvisi e solleciti, è dovuta intervenire con le maniere "forti".

"L'azienda ha fatto tutto secondo la legge - spiega Paola Verri, Comunicazione Iren Liguria - ho sentito le interviste andate in onda su Telenord e devo dire che gli inquilini raccontano bene come sono andate le cose. Sappiamo che in questo momento di difficoltà legata alla pandemia ci sono persone che faticano a pagare le bollette ma noi abbiamo provato fino all'ultimo di trovare una soluzione proponendo anche dei piani di rientro. Abbiamo poi mandato solleciti, avvertimenti ma alla fine la procedura è una. Mi spiace poi che per colpa di qualcuno ci rimettano gli altri. Speriamo davvero che si trovi una soluzione, noi siamo pronti ad un confronto e a venire incontro a chiunque. Massima disponibilità".