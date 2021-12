Genova, perdita idrica nella notte in via Quarto: Iren sospende la fornitura

di Edoardo Cozza

Stop all'erogazione dell'acqua necessario per portare avanti i lavori tra gli incroci con via Praruggia e con via Quinto: le operazioni dureranno qualche ora

Mercoledì 29 Dicembre 2021 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn