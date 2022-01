Genova, 86 famiglie senza acqua. "Per colpa di qualcuno siamo in questa situazione"

di Anna Li Vigni

Nei civici di via Alizeri e via Digione ci sono condomini morosi che non pagano l'amministrazione da tempo e così Iren ha chiuso i rubinetti

L'altra sera improvvisamente 86 famiglie residenti nel quartiere di San Teodoro a Genova si sono ritrovate senza acqua. Per protesta sono scese in strada bloccando il traffico fino all'intervento delle forze dell'ordine. Ora l'acqua nelle case è tornata ma non si sa fino a quando perché la situazione non è stata risolta.

Ma cosa sta succedendo? Nei civici 4a e 4b di via Alizeri e di quelli dei numeri 7 e 9 di via Digione ci sono condomini morosi che non pagano l'amministrazione da tempo e così Iren, nonostante avvisi e solleciti, è dovuta intervenire con le maniere "forti" come prevede la legge.

"Per colpa di qualcuno siamo in questa situazione: Molta gente non ha pagato l'amministrazione per anni e ora ci troviamo senza acqua. Iren ci ha tolto tutto ma pensiamo dovessero avvisarci. Ci siamo ritrovato mercoledì sera senza acqua, ci sono disabili e bambini. Ci vogliono venti giorni di preavviso e invece ci siamo trovati di colpo in questa situazione".