Genova, 6 cuccioli di pitbull ritrovati in una scatola di cartone

di Alessandro Gardella

Dei piccoli animali si sta occupando la Croce Gialla Servizi Animali di Genova. Si cerca di individuare gli autori del gesto, attraverso le telecamere della zona

E' successo questa mattina nel quartiere del Cep, a Genova, dove sono stati ritrovati 6 cuccioli di pitbull che erano stati abbandonati all'interno di una scatola di cartone. La scatola è stata notata da alcuni passanti, che stavano passeggiando per via 2 dicembre 1944, e aprendola hanno trovato la sorpresa: 6 cagnolini che fortunatamente sembrano essere tutti in buone condizioni.

Dei cuccioli se ne sta occupando la Croce Gialla Servizi Animali di Genova, che li ha portati in un canile. Le autorità stanno cercando di individuare gli autori del gesto, attraverso le telecamere presenti in zona. Il rischio per loro è la denuncia per abbandono di animali e maltrattamenti.