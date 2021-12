Genova, va a fuoco una baracca in legno a Rivarolo: chiusa l'A7 dopo la galleria del Garbo

di Marco Innocenti

La strada troppo stretta non ha permesso ai vigili del fuoco di arrivare sul posto. Per intervenire sull'incendio si è scelto di chiudere un tratto di autostrada

Un vasto incendio, divampato poco prima delle 22, ha costretto alla chiusura di un tratto di autostrada A7 nei pressi di Bolzaneto in Valpolcevera, fra il bivio per la A10 e quello per la A12, subito dopo la Galleria del Garbo. Ad essere avvolta dalle fiamme, una baracca di grandi dimensioni, quasi interamente costruita in legno e addossata ad una palazzina monofamiliare in via Vezzani a Rivarolo.

Il rogo, partito forse per un corto circuito, ha avvolto in un attimo la struttura ma a rendere tutto più complicato è stata soprattutto la strada d'accesso alla zona, molto stretta e quasi impossibile da percorrere per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco che sono immediatamente intervenuti sul posto, con squadre sia dal distaccamento di Bolzaneto che dalla sede centrale.

Per questo, e per il fumo che in un attimo aveva avvolto l'autostrada A7, alla fine i pompieri hanno chiesto alla polizia stradale di chiudere quel tratto di autostrada, così da poter operare intorno all'incendio anche dalla carreggiata dell'autostrada.

Alla fine, l'incendio è stato domato senza che le fiamme abbiano intaccato la struttura della villetta e non si registrano feriti.

