Morte Papa Francesco, 'Genova inclusiva' e i genitori dei bimbi disabili: "Addio a un pontefice che ha saputo ascoltarci"

Genova Inclusiva con tutti genitori dei bambini e delle bambine con disabilità, esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Santo Padre.

"Non dimenticheremo mai - recita una nota - l’incontro a Roma, in occasione dell’iniziativa con i Vigili del Fuoco, quando – come rappresentante delle famiglie – abbiamo consegnato al Papa, insieme a Nicola, una lettera accorata. In quelle righe c’erano la nostra rabbia, la nostra stanchezza, ma anche la speranza: chiedevamo più cure, più scuola, più dignità per i nostri figli. Il Santo Padre non si è limitato ad ascoltare: ha sorriso, ha scherzato con Nicola, ha saputo farsi vicino. In un mondo che troppo spesso gira lo sguardo dall’altra parte, lui ha scelto di guardare in faccia la fragilità. È così che vogliamo ricordarlo: umano, presente, sorridente. Un Papa capace di tendere la mano anche a chi di solito viene lasciato indietro".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.