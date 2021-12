Genova, parte domani il nuovo hub vaccinale di Villa Bombrini

di Alessandro Gardella

La nuova sede accoglierà la campagna vaccinale dedicata alla fascia 5-11 anni. Il responsabile dell'hub: "Saremo accompagnati da Capitan Vaccino"

Nella giornata di giovedì 16 dicembre prenderà il via la vaccinazione per la fascia dai 5 a 11 anni nel nuovo hub vaccinale di Villa Bombrini. Ne abbiamo parlato con il responsabile dell'hub di Asl 3, il dottor Giacomo Zappa: "Villa Bombrini è il centro individuato da Asl 3 Genova e Regione Liguria per la erogazione delle vaccinazioni Covid per la fascia 5-11 anni. Qui ci tiene compagnia Capitan Vaccino, che è lo strumento che consentirà ai bambini di avvicinarsi alla vaccinazione in maniera più allegra e sdrammatizzare l'approccio all'ago, una cosa che può preoccupare ma assolutamente facile se proposta in modo adatto all'età pediatrica".

"Il personale selezionato - prosegue Zappa - ha una particolare attitudine nei confronti dei bambini. Oltre alle caratteristiche delle persone che si occuperanno delle vaccinazioni ci sono alcuni elementi collaterali quali queste immagini di Capitan Vaccino che dovrebbero rendere l'ambiente più simpatico rispetto allo standard sanitario e la presenza di animatori che dovrebbero facilitare il momento, diventando anche un'occasione simpatica per questi giovani utenti che verranno a vaccinarsi".