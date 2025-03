Genova, 25 mila persone alla festa di Carnevale in centro città

GENOVA - Una festa scoppiettante, che in questo week end ha animato la città di colori, musica e allegria. Il Carnevale genovese 2025 ha attirato oltre 25mila persone con il Villaggio di Carnevale, la tradizionale pentolaccia dedicata ai più piccoli, l’animazione nelle strade cittadine e le bande. Successo strepitoso per le due novità di questa edizione: il Carnival Party che ieri sera ha richiamato migliaia di genovesi in via Garibaldi e la sfilata dei gruppi storici che oggi pomeriggio, preceduta da un carro allegorico proveniente dal CarnevaLoa, ha attraversato le vie del centro fino a Caricamento, in un tripudio di colori e di maschere della tradizione genovese, della città di Loano e con le maschere tipiche della comunità latino-americana.

«L’edizione 2025 del carnevale genovese ha registrato un enorme successo di pubblico di tutte le età, una grande partecipazione di famiglie al Village del Porto Antico, dove tantissimi bambini hanno trovato un intrattenimento con giochi e dolciumi per due pomeriggi di festa indimenticabili – dichiarano il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, l'assessore alle Tradizioni Paola Bordilli e la consigliera delegata Federica Cavalleri – il grande pubblico accorso oggi alla sfilata dei carri, che da anni mancava a Genova, con la partecipazione del carro del Comune di Loano direttamente dal Carnevaloa, e ieri sera al Carnival Party, in via Garibaldi con tantissimi giovani tra musica e maschere, confermano che la risposta dei genovesi a eventi che coniugano tradizione e divertimento è sempre straordinaria e che è tanta la voglia di trascorrere il tempo libero assieme, tra le bellezze della nostra città. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato all’organizzazione di questa due giorni di festa, contribuendo al successo dell’evento».

