Genoa, il nuovo general manager Johannes Spors presente al Ferraris

di Alessandro Gardella

Il nuovo responsabile dell'area sportiva rossoblù è stato accompagnato sul terreno di gioco dal presidente Zangrillo e seguirà il derby dalla tribuna

Prima volta al Luigi Ferraris per Johannes Spors, nuovo general manager del Genoa. E non ha scelto una partita banale, visto che a Marassi va in scena il derby con la Sampdoria. L'ormai ex direttore sportivo del Vitesse è stato immortalato al centro del campo in compagnia del presidente Alberto Zangrillo e seguirà il match dalla tribuna. Un'occasione per prendere contatto con l'ambiente genoano e cogliere le prime impressioni sulla squadra anche in vista del mercato di gennaio.