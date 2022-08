Genoa, Blazquez e Ricciardella nel governo della Lega di B

di Redazione

Le gare casalinghe con Parma e Modena si giocheranno di sabato alle 16.15, a Palermo venerdì 9 settembre alle 20.30

Non solo il presidente Zangrillo eletto nel consiglio direttivo della Lega di serie B. Altri due dirigenti del Grifone sono entrati a far parte del governo del calcio cadetto. Si tratta dell'amministratore delegato Blazquez e del direttore generale Flavio Ricciardella, quest'ultimo inserito in due commissioni: la commissione "Licenze nazionali e stabilità di sistema" e la commissione "Marketing, Ricavi e Diritti audiovisivi".

Andres Blazquez invece assieme al collega Joe Tacopina della Spal farà parte della Commissione "Diritti internazionali".

Comunicato inoltre il programma di altre tre giornate di campionato, la quarta la quinta e la sesta. Genoa-Parma si giocherà sabato 3 settembre alle 16.15, Palermo-Genoa sarà l'anticipo di venerdì 9 alle 20.30, mentre Genoa - Modena si disputerà al Ferraris sabato 17 settembre alle 16.15.