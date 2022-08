Genoa, domani amichevole con la Carrarese

di Redazione

Il Genoa giocherà una gara amichevole domani pomeriggio al Signorini di Pegli. Sarà il modo per Blessin di fare il punto della situazione e valutare ancora una volta quei giocatori per i quali non è ancosa stata presa una decisione definitiva.

Sarà anche l'ultimo test prima dell'esordio ufficiale della stagione previsto lunedì prossimo alle 17.45 in Coppa Italia contro il Benevento.

Intanto ha preso il via la prevendita per Venezia-Genoa, gara della prima giornata in serie B che si giocherà domenica 14 agosto alle 20.45. Il biglietto per il settore ospiti costa 21,50 euro (20+1,50 per diritti di prevendita): la vendita si concluderà alle ore 19 di sabato 13 agosto.