Genoa, Sabelli: "Assicuriamoci un altro anno in Serie A. Ruolo? A me basta stare in campo"

Leader silenzioso e veterano del Genoa, per Stefano Sabelli la prossima stagione sarà complessivamente la quinta in maglia rossoblù. Ai microfoni di Telenord, il difensore fa il punto sulla preparazione: "Il ritiro sta andando bene, ci prepariamo per l'amichevole di sabato, speriamo di fare bene nonostante i carichi di lavoro sulle spalle."

Obiettivi - "L'anno scorso siamo partiti con qualche mancanza dovuta a troppi infortuni, per questo con lo staff medico stiamo lavorando su questa situazione. Il prossimo sarà un campionato difficile, per cui assicurarsi un altro anno in Serie A sarebbe un ottimo punto di partenza".

Sabelli punto di riferimento per i giocatori: "Sicuramente Genova non è una piazza come le altre: io sono molto contento di stare qui. Capitano? Indossare la fascia è un grande onore, ma in gruppo abbiamo tanti leader"

"Ruolo? Nel calcio moderno non esiste un ruolo, si cambia spesso posizione. Per me basta stare in campo per essere contento. Sabellao? Potrei brevettare il brand... - scherza Sabelli"

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.