Genoa, con il Benevento in Coppa Italia il "battesimo" delle nuove maglie

di Matteo Angeli

Il ritardo dovuto ai rallentamenti della produzione che molte aziende hanno avuto dopo il covid e alla Brexit che ha dilatato ulteriormente i tempi di consegna

L'attesa sta per finire. Lunedì prossimo, in occasione dell'esordio ufficiale della stagione, il Genoa giocherà con la nuova maglia. Entro la fine della settimana infatti verranno presentate le nuove divise e il nuovo sponsor tecnico: Castore. La prima maglia come da tradizione non subirà variazioni.

Castore Sportswear è un’azienda di abbigliamento sportivo di lusso inglese fondata nel 2016 da due fratelli Tom e Phil Behaon, con un passato da atleti. Vanta in Premier accordi con Wolverhampton e Newcastle, e poi serve i Rangers di Glasgow. Lazio e Napoli sono state molto vicino a Castore che entra quindi per la prima volta in Italia con il Genoa.

Il ritardo è stato dovuto ai rallentamenti della produzione che molte aziende hanno avuto dopo il covid e alla Brexit che ha dilatato ulteriormente tutti i tempi di consegna.