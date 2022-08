Genoa, volano gli abbonamenti: toccata quota 16.000

di Redazione

Un numero straordinario che sarebbe alto per la Serie A e che è altissimo per la B dove secondo è il Palermo con 9.000

Volano gli abbonamenti in casa Genoa. Il club rossoblù fa sapere che è stata toccata quota 16.000. Un numero straordinario che sarebbe alto per la Serie A e che è altissimo per la B. Basti pensare che al secondo posto c’è il Palermo, che ha raggiunto e superato quota 9 mila abbonamenti sottoscritti.

Intanto per la partita di Coppa Italia Frecciarossa con il Benevento di lunedì 8 agosto (ore 17:45), i biglietti sono acquistabili sul sito https://genoacfc.ticketone.it , nelle ricevitorie Ticket One abilitate e al Ticket Office del Genoa al Porto Antico (orario continuato 10-19).

I supporters sottoscrittori, dopo il 5 agosto, di nuovi abbonamenti, potranno ugualmente beneficiare del costo di 1 euro più diritti, esclusivamente recandosi e utilizzando la rete vendita del Ticket Office al Porto Antico.