Gaslini: insediato CdA, Garrone confermato presidente, entrano Piciocchi e Asquasciati

Si è ufficialmente insediato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Giannina Gaslini, che guiderà l’ente per il quinquennio 2025-2030. Alla presidenza è stato riconfermato Edoardo Garrone, nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 ottobre scorso, su designazione di monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova e presidente della Fondazione Gerolamo Gaslini. Garrone, già alla guida dell’Istituto nel periodo 2020-2025, continuerà dunque a dirigere uno dei più importanti poli pediatrici italiani.

Il nuovo consiglio d’amministrazione vede la riconferma dei membri uscenti Andrea Del Grosso, Luciano Grasso e Maurizio Mauri, oltre alla nomina di Carla Sibilla – vicepresidente della Fondazione Gerolamo Gaslini – tra i consiglieri designati dalla stessa Fondazione.

Come previsto dallo statuto dell’ente, fanno parte del consiglio anche il rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, e il direttore generale dell’ASL 3 Genovese, Luigi Carlo Bottaro. A completare la squadra, i rappresentanti nominati dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria, rispettivamente Marta Asquasciati e Pietro Piciocchi.

Durante la prima seduta, il CdA ha riconfermato Luciano Grasso nel ruolo di vicepresidente, in continuità con la precedente amministrazione. È stato inoltre rinnovato l’incarico di direttore generale a Renato Botti, che proseguirà il lavoro avviato negli ultimi anni alla guida operativa dell’Istituto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.