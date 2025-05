Galliera, l'attacco di Sanna (Pd): "Per Bucci il disavanzo è 0 ma è di 17 milioni, esclusione da riparto impoverisce sanità pubblica"

Continua il dibattito sulle cifre del disavanzo sanitario: questa volta il terreno dello scontro è l'ospedale Galliera, escluso dal riparto delle risorse destinate al disavanzo sanitario 2024. Disavanzo che per quanto riguarda il Galliera, stando ai numeri dati in aula dal presidente di Regione Marco Bucci il 27 marzo (LEGGI QUI), sarebbe zero: secondo il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna invece è pari a circa 17 milioni. La direzione sanitaria non ha rilasciato dichiarazioni ma dall'ospedale filtra una conferma del disavanzo, seppur ripianato del 40%.

Accusa - "Come mai i soldi del riparto sanitario destinati all'ospedale Galliera ammontano a ben zero euro se il disavanzo secondo le ultime stime è di circa 17 milioni? Semplice: per il presidente Bucci quel disavanzo è pari a zero, quindi all'ospedale non vengono assegnate risorse - accusa Sanna -. Contestiamo da settimane i numeri dati dal presidente, che a parole disegna un disavanzo sanitario fantasioso di 19,2 milioni che non trova conferma in nessuna delibera della Regione, dove da mesi si continuano a leggere numeri più alti. Il Galliera nel corso del 2024 aveva già evidenziato l'insufficienza del finanziamento regionale rispetto al fabbisogno necessario a svolgere le proprie attività. Gli sforzi fatti dall'ospedale per efficientare le risorse non bastano: l'esclusione dal riparto rischia di essere una vera mazzata per l'ospedale, che si vedrà costretto a ridurre il turnover e a ridurre o tagliare molte prestazioni ambulatoriali, chirurgiche e di pronto soccorso. A voler essere sospettosi si potrebbe pensare che il tentativo della Regione sia quello di impoverire il Galliera per proseguire nel suo progetto di smantellamento della sanità pubblica in favore di quella privata. Ogni anno il Galliera garantisce prestazioni sanitarie di alta complessità, con circa 20.000 ricoveri ordinari e oltre 500.000 prestazioni ambulatoriali all’anno: non possiamo svendere questo presidio importantissimo per la città".

Difesa - Dall'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò nella giornata di ieri era già arrivato un chiarimento sulla questione del disavanzo in risposta all'attacco di Cgil e Uil, che hanno accusato la Regione di "demolizione del servizio pubblico": "L'’interesse di questa Giunta, come dimostrato da molteplici atti formali e non da chiacchiere, e’ quello di potenziare e rafforzare il sistema sanitario pubblico migliorando l’offerta per i cittadini e le condizioni di lavoro di tutti gli operatori - ha dichiarato l'assessore -. Per quanto riguarda l’esclusione dell’Ospedale Galliera dal riparto delle risorse destinate al disavanzo sanitario 2024, si precisa che sono attualmente in corso interlocuzioni tra Regione Liguria, il Ministero delle Finanze e la direzione dell’Ospedale stesso per chiarire i passaggi formali necessari a risolvere la questione legata allo stato giuridico dell’ente. L’Ospedale Galliera rappresenta una realtà fondamentale per il sistema sanitario ligure e genovese, sia per il suo ruolo storico che per l’elevata qualità dell’assistenza offerta. È intenzione della Regione tutelare e valorizzare questa struttura, riconoscendone l’importanza nel garantire cure e servizi sanitari essenziali a migliaia di cittadini".

