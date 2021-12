Frane e smottamenti, la testimonianza: "Una situazione che si ripete periodicamente"

di Marco Garibaldi

Ieri diluvio e disagi su Genova. In via Mogadiscio i proprietari di un'azienda agricola hanno liberato la strada dai detriti

Ieri pochi minuti di pioggia su Genova hanno creato diversi disagi sul territorio, tra frane e allagamenti.

Fortunatamente i danni sono stati limitati ma episodi di questo tipo sono sempre più frequenti. Ce lo racconta il proprietario di un'azienda agricola in via Mogadiscio:

"Quest'autunno sarà la terza o quarta volta. Questa volta è stata particolarmente forte, ho visto che ci sono stati diversi danni anche a monte. Noi qui, come azienda agricola, facciamo quello che possiamo. Quando i temporali sono così violenti sono difficili da contenere i danni".

Ieri proprio in via Mogadiscio c'è stato un piccolo smottamento che ha invaso la strada. L'intervento tempestivo del ragazzo dell'azienda agricola ha permesso di rendere nuovamente percorribile in poco tempo la strada.

"Siamo stati tempestivi quindi non ci sono stati problemi alla viabilità. La zona è tutta colpita e le persone sanno che, quando piove così forte, è meglio stare a casa".