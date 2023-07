Formazione, un tour di sei serate musicali per promuovere i corsi degli ITS liguri

Sei serate a ingresso libero da Imperia alla Spezia con la musica di Radio 105 per raccontare ai giovani le opportunità offerte dagli Istituti Tecnologici Superiori, le specializzazioni post diploma alternative all'Università in Liguria. E' 'IT'S cool', il tour organizzato dalla Regione Liguria per promuovere i percorsi formativi degli 'ITS Academy' presentato a Genova dal presidente Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola. Il progetto prevede quindici nuove occasioni di formazione altamente specializzata per trasformare i neo diplomati in professionisti richiestissimi dal mercato del lavoro.

"L'obiettivo è far conoscere gli ITS Academy attraverso il divertimento e la musica e permettere ai giovani di scoprire le opportunità per il proprio futuro parlando il loro stesso linguaggio, in un contesto che li può far sentire a proprio agio - spiegano Toti e Scajola -. Un modo per avvicinarli a opportunità straordinarie e poco conosciute. Ricordiamo che in questi anni ai nostri giovani sono stati offerti percorsi che meglio rispondono alle esigenze delle imprese, garantendo uno sbocco occupazionale occupazionale con punte al 90%, in una media nazionale dell'80% degli allievi formati".

Saranno vere e proprie 'open night' negli istituti offerte ai ragazzi che hanno appena terminato la maturità e stanno decidendo il proprio futuro. Ogni serata prevede testimonianze degli studenti degli ITS intervistati dai talent di 105 Alessandro Sansone, Bryan e Valeria, con la possibilità di visitare gli istituti il tutto dalle 19 sino alle 22.

"Costa da sempre investe in formazione e con risultati molto positivi che in molti casi portano a carriere importanti all'interno della nostra azienda," sottolinea il vice presidente HR di Costa Crociere Paolo Tolle. Si partirà il 17 luglio a Imperia nell'istituto Ruffini, il 19 luglio al campus universitario di Savona, il 20 luglio a Villa Figoli di Arenzano, il 25 luglio a Genova agli Erzelli, il 26 luglio a Santa Margherita Ligure presso Villa Durazzo e il 28 luglio alla Spezia nell'istituto Cappellini Sauro.