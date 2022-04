Festa della Polizia, premiata la 3^ B della scuola Burlando per "PretenDiamo Legalità"

di Edoardo Cozza

Gli alunni della scuola media genovese vincono a livello provinciale il progetto di educazione promosso dalla questura e ora andranno alla fase nazionale a Roma

Oggi è stata celebrata la Festa della Polizia anche a Genova in quel di Palazzo Ducale. Nel corso della mattinata c'è stato spazio anche per alcuni progetti promossi durante l'anno dalla questura. Uno di questi, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, era quello di educazione alla legalità "PretenDiamo Legalità", destinato alle scuole. A vincere la fase provinciale è stata la classe III B della scuola secondaria di primo grado dell'I.C. "Burlando".

Ora per i ragazzi e i loro insegnanti ci sarà la possibilità di presentare il progetto primo classificato nella fase nazionale che si terrà a Roma.