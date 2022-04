Genova, il questore: "Reati minorili in aumento, i genitori devono fare la loro parte"

di Redazione

In occasione della Festa della Polizia, Orazio D'Anna ha evidenziato un aspetto piuttosto preoccupante: "Quando diventano casi in cui dobbiamo intervenire, è già tardi"

"Quando diventano casi nei quali dobbiamo intervenire noi, ormai è tardi. Bisogna seguire i giovani, instradarli nel modo giusto. La scuola, la famiglia devono fare la loro parte. Ci troviamo troppo spesso di fronte a giovani alle prese con smarrimento, disinteresse, disagio. Bisogna avere maggiore attenzione ai giovani, seguirli nel loro percorso".

In occasione della Festa della Polizia, il Questore di Genova ha puntato la sua attenzione su certi fenomeni di delinquenza minorile in aumento preoccupante. "Abbiamo riscontrato l'aumento delle rapine, intese come fatti che avvengomo magari al termine di litigi fra giovani, ai quali si aggiunge la commissione di reati., in maniera anche violenta. E così, dal furto si passa alla rapina".

Fra i fenomeni in aumento anche quello quelli legati agli stupefacenti. "Da una parte il traffico e lo spaccio, ma dall'altro l'aumento dei cosiddetti reati satelliti. Ovvero quelli di coloro che per procacciarsi la dose commettono dei reati".

Dai dati raccolti nel 2021, che sono stati raffrontati con il 2019 visto che nel 2020 c'è stato il lockdown, emerge un calo dell'11% del numero complessivo dei delitti che sono passati da 37.910 a 33.745.

Sono aumentate le rapine in totale (+17%), in particolare quelle in casa (24) e per strada (256).

Ad aumentate del 4% le lesioni volontarie e le percosse (da 171 a 188), mentre diminuiscono le violenze sessuali (da 117 a 89).

Aumentati i sequestri di persona (da 5 a 12) di cui uno solo con finalità estorsive.

Due gli omicidi volontari, 10 i tentati omicidi, 17 gli omicidii colposi, 12 dei quali per incidenti stradali.

Le truffe e le frodi informatiche sono aumentate dell'8% mentre gli altri delitti informatici sono scesi del 20%.

In regresso anche i reati in materia di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (da 99 a 58) e le estorsioni (da 121 a 102). diminuiti del 22% i furti in generale.